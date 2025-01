United Cup, l’Italia per la semifinale. Occhi puntati sul doppio

La United Cup sta entrando nella sua fase calda e ha già visto salire in semifinale due formazioni, il Kazakistan e gli Stati Uniti. Oggi andrà in scena il terzo scontro dei quarti con protagoniste la Polonia e la Gran Bretagna, a partire dalle 7,30 italiane. Domani alla stessa ora toccherà all’Italia capitanata da Renzo Furlan cercare il passaggio di turno contro la Repubblica Ceca, una delle due squadre ripescate come migliori seconde dei vari raggruppamenti. Un testa a testa non banale perché la compagine avversaria può presentare tra le sue fila la forte Karolina Muchova, avversaria del match con Jasmine Paolini, e il talentuoso Tomas Machac, n° 25 Atp e chiamato al confronto con Flavio Cobolli. Sono due i precedenti, entrambi giocati nel 2022 e chiusi con il successo del ceco. Il primo nel terzo turno delle qualificazioni degli US Open , combattuto e chiuso dal ceco 7-6 (7) 5-7 6-1; il secondo giocato nel challenger di Andria e conquistato da Machac 7-6 (3) 6-2.

Occhi sul doppio

Anche i precedenti tra Paolini e Muchova sono tutti in favore della tennista ceca. L’ultimo dei quattro e il più attendibile è stato giocato agli US Open 2024. Vittoria della Muchova negli ottavi di finale con doppio 6-3. Nel 2021 le due si erano incontrate e sempre a livello di ottavi nel 500 WTA di Melbourne con successo della tennista dell’est per 6-4 al terzo set. Più datati i primi due confronti, risalenti al 2018. Nelle qualificazioni degli US Open Muchova a segno 7-5 6-2, nell’Itf di Manchester sempre lei a bersaglio in due set (7-6 6-0). Domani potrebbe risultare decisivo il doppio misto nel quale l’Italia può presentare il tandem vincente agli US Open 2024 composto da Andrea Vavassori e Sara Errani.

Kazakistan in semifinale

Ieri è stato il Kazakistan a strappare per primo un biglietto per la semifinale. Alla Rac Arena di Perth il team kazako ha superato per 2-1 quello tedesco. Elena Rybakina, n° 6 Wta, ha regolato per 6-3 6-1 Laura Siegemund, n° 90 Wta: quindi Alexander Shevchenko, n° 78 Atp, ha battuto per 6-7(5) 6-2 6-2 Daniel Masur, n° 254 del ranking, chiamato in extremis a sostituire Alexander Zverev, n° 2 Atp, costretto al forfait per un problema al bicipite destro. Punto della bandiera firmato da Siegemund e Tim Puetz che hanno sconfitto per 6-2 6-2 Zhibek Kulambayeva e Dmitry Popko. Sabato in semifinale il Kazakistan affronterà la vincente di Polonia-Gran Bretagna.

Proseguono gli Stati Uniti

Prosegue anche la corsa degli Stati Uniti. Nell’altro quarto in programma a Capodanno il team a stelle e strisce ha sconfitto per 3-0 la Cina, chiudendo la pratica già dopo i singolari. Nel match femminile che ha aperto la sfida Coco Gauff, n° 3 Wta, si è imposta per 7-6(4) 6-2 su Shuai Zhang, n° 205 Wta, schierata a sorpresa al posto di Xinyu Gao, n° 175 Wta, protagonista di due grandi imprese contro Haddad Maia (n° 17 Wta) e Siegemund (n° 90 Wta). Per la 20enne di Atlanta si è trattato del terzo successo in altrettanti confronti con la 35enne di Tianjin. Taylor Fritz, n° 6 Atp, ha archiviato la pratica battendo 6-4 6-4 Zhizhen Zhang, n° 45 Atp: il 27enne californiano di Rancho Santa Fe si è così preso anche la rivincita sul 28enne di Shanghai che si era imposto in tre set lottati nell’unico precedente, giocato negli ottavi del Masters 1000 di Madrid nel 2023. Solo per lo spettacolo il doppio misto, con il successo di Desirae Krawczyk e Robert Galloway per 6-3 6-7(1) 10-3 su Shuai Zhang e Fajing Sun.