Musetti ai quarti di Hong Kong. Arnaldi eliminato a Brisbane

HONG KONG (Cina) - Lorenzo Musetti avanza ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Honk Gong. i, Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, l'azzurro batte 6-4, 6-3 in 86 minuti il canadese Gabriel Diallo, numero 87 del mondo, nella sua prima uscita stagionale. Le parole del tennista italiano a fine match: "Mi sentivo molto bene in allenamento, avevo vibrazioni positive ieri nel doppio (perso in coppia con Lorenzo Sonego, ndr). Anche oggi in campo le sensazioni sono state molto buone. Non era facile come primo match della stagione, sono contento di come ho giocato". Al prossimo turno Musetti affronterà lo spagnolo Jaume Munar (numero 62 al mondo) con il quale è 1-1 negli scontri diretti.