Djokovic da record a Brisbane con Monfils. Rublev out a Hong Kong, ok Musetti

BRISBANE (Australia) - Tutto facile al Brisbane International per Novak Djokovic che ha battuto in due set il francese Gael Monfils con un doppio 6-3. L'ex leader del ranking mondiale si qualifica così per i quarti del torneo australiano dove lo attende l'americano Reilly Opelka, che ha battuto Matteo Arnaldi con il punteggio di 7-6(9), 7-6(4). "Siamo due veterani di questo sport, ci affrontiamo ormai da tanti anni e conosco Gael da quando ne avevamo 15 o 16. Credo sia uno dei migliori, se non il migliore atleta che ci sia nel nostro sport, nutro per lui molto rispetto e spero di affrontarlo ancora prima di ritirarci entrambi", le parole di Djokovic sull'avversario, battuto per la ventesima volta in carriera in altrettante sfide disputate. Di fatto, con questo successo, Monfils è diventato il sesto tennista con cui il fuoriclasse serbo ha ottenuto almeno venti successi e l'unico, tra questi, che è sempre stato sconfitto.