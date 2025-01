Italia eliminata ai quarti della United Cup: dopo Paolini ko anche Cobolli

SYDNEY (AUSTRALIA) - Si chiude ai quarti di finale l'avventura degli azzurri alla United Cup , competizione a squadre mista che ha inaugurato la nuova stagione agonistica. La squadra capitanata da Renzo Furlan si arrende alla Repubblica Ceca , vittoriosa in entrambi i singolari. Dopo il ko di Jasmine Paolini , battuta con un doppio 6-2 da Karolina Muchova , anche Flavio Cobolli perde contro Tomas Machac , numero 25 Atp, che si impone con il punteggio di 6-1 6-2 in neanche un'ora di gioco. La formazione ceca in semifinale affronterà gli Stati Uniti, campioni nel 2023.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Il percorso di Italia e Repubblica Ceca in United Cup

Gli azzurri, finalisti nell'edizione del 2023 (la prima del torneo) stoppati dagli Stati Uniti, nei round robin del Gruppo D avevano battuto Svizzera e Francia perdendo un set soltanto in sei incontri (anche se Cobolli ha dovuto annullare un match-point ad Humbert) per la gioia del capitano Renzo Furlan (coach di Jasmine Paolini). Ma contro i cechi non c'è stato davvero nulla da fare. Eppure la Repubblica Ceca nei round robin del Gruppo B aveva superato al doppio decisivo la Norvegia e aveva ceduto sempre al doppio decisivo alla Polonia, venendo ripescata ai quarti come una delle due migliori seconde (più precisamente la migliore seconda dei tre gruppi in campo a Sydney). Nelle due edizioni precedenti il team dell'est Europa era sempre uscito di scena nella fase a gironi. Nel doppio misto - solo per lo spettacolo - l'Italia può schierare i campioni dell'ultimo US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori, a Sydney vincitori in due set sia su Bencic/Stricker che su Lechemia/Roger-Vasselin. La Repubblica Ceca si affida invece a Gabriela Knutson ed a Patrik Rikl, esordienti in United Cup.