Musetti, niente semifinale a Hong Kong: Munar vince in tre set

HONG KONG (CINA) - Sfuma per Lorenzo Musetti la prima semifinale a tinte azzurre del 2025 nel circuito Atp. Il 22enne carrarino, numero 17 al mondo e testa di serie numero 2, dopo aver battuto il canadese Diallo al secondo turno, ai quarti di finale del Bank of China Hong Kong Tennis Open , Atp 250 che si disputa sul cemento con un montepremi di 766.290 dollari, si è arreso allo spagnolo Jaume Munar .

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Musetti ko contro Munar a Hong Kong

Eppure la sfida era iniziata nel migliore dei modi, con l'azzurro vittorioso nel primo set per 6-2. Il numero 62, però, ribalta la situazione e dopo aver vinto il tiebreak al secondo chiude con il punteggio di 7-5 al terzo. L'iberico in semifinale sfiderà il francese Alexandre Muller (numero 67) che a sorpresa si è imposto contro il connazionale Arthur Fils (numero 20) per 3-6 6-3 6-1. Musetti era rimasto l'ultimo italiano ancora in corsa nel torneo dopo l'eliminazione di Passaro e Darderi al primo turno e di Sonego agli ottavi.