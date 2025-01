Djokovic, prima sorpresa dell’anno: ko a Brisbane con il numero 293 del mondo

Non ci sarà nessun titolo numero 1000 per Novak Djokovic, che ai quarti di finale di Brisbane si arrende al numero 293 al mondo ed ex top 20 Reilly Opelka. L'ex leader della graduatoria internazionale cade dopo 1 ora e 41 minuti di gioco con il punteggio finale di 7-6(6) 6-3. Il serbo, già reduce dai successi contro Hijikata e Monfils, era sceso in campo all'Atp 250 australiano per puntare al titolo che avrebbe reso ancora più leggendaria una carriera già consacrata con l'oro olimpico di Parigi.