Sinner, Volandri e la previsione per il 2025: "Ha bisogno di una cosa"

Segui il tennis LIVE

Volandri su Sinner: "Ha le spalle larghe"

Sui due trioni consecutivi in Davis dell'Italtennis ha aggiunto: "Se cercavamo uno stimolo in più dopo le due vittorie, lo abbiamo trovato dato che giocheremo in casa a Bologna. Il Lemon Bowl non l’ho mai giocato, ma guardavo con un po’ di invidia i coetanei che andavano a Roma per il torneo. Negli anni abbiamo visto quanto questo evento sia importante per i ragazzi. A questa età c’è tutto il tempo per imparare, io stesso fino ai 16 anni non giocavo neanche tutti i giorni, ciò che guardo in questi ragazzi è come si approcciano e quanto si divertono giocando a tennis”. Poi ha concluso su Jannik Sinner: “Se c’è uno che ha le spalle larghe e sa gestire le difficoltà, è proprio Jannik. Non solo spero che si confermi, ma che si migliori, anche perché lui non è uno che si accontenta. Jannik ha sempre bisogno di nuovi stimoli e ce li ha in testa per ripartire da dove ha chiuso. Per quanto mi riguarda, sono sicuro che vivrà un’altra stagione straordinaria".