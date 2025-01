Sinner, né Alberto Tomba, né Valentino Rossi: Jannik è un Thoeni moderno

Ma no, che non è Tomba e nemmeno Rossi . Da quando Jannik Sinner ha cominciato a vincere, anzi a dominare, si sono sprecati i paragoni con fenomeni del passato. Soprattutto con l’Abertone e Vale, in quanto capaci di catalizzare l’attenzione e la passione popolare. Ci sta, certo. Ma Jannik è diversissimo da loro, soprattutto nel comunicare il proprio modo di essere. E ci sono altre differenze tra il nuovo totem dello sport italiano e i due predecessori. Un legame chiaro, piuttosto, ci è venuto in mente guardando “La Valanga Azzurra”, docutributo sull’Italia dello sci che per oltre mezzo decennio ‘70 ha reso lo sci popolare. Prodotto certo agiografico e un po’ buonista di Giovanni Veronesi , ma che non merita le critiche ricevute e invece commuove soltanto a guardare i volti, oggi, dei protagonisti di allora.

Senza Thoeni non ci sarebbe stata una Nazionale vincente

Certo che la rivalità con Gros esisteva, ma senza Thoeni non ci sarebbe stata una Nazionale vincente, davanti a tutti, non ci sarebbero stati così tanti protagonisti. E non è soltanto questione di emulazione, lo stesso spirito cui stiamo assistendo nel tennis con 8 italiani in top 100. A Thoeni interessava lo sci e soltanto lo sci come a Sinner interessa il tennis. L’esposizione è condizione da accettare. Thoeni era più chiuso nel suo mondo, ma era il mondo di 50 anni fa, un’era mediatica fa, senza social media, senza immagini in rotazione perenne, gare sempre in diretta. Era tv in bianconero. Sinner ricorda Thoeni non soltanto per legame territoriale, ma per radici umane. E piace a tutti per questo. Non per le vittorie, ma per come vince. Che è come vinceva Thoeni.