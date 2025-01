Sabalenka troppo forte, Kudermetova ko in finale: Aryna trionfa a Brisbane

Aryna Sabalenka, numero 1 della classifica WTA inaugura il suo 2025 vincendo il titolo al Brisbane International presented by Evie (torneo di categoria WTA 500 sui campi in cemento con un montepremi di 1.520.600 dollari. La ventiseienne di Minsk supera in finale la qualificata e n. 107 WTA Polina Kudermetova col punteggio di 4-6, 6-3, 6-2. Continua così lo strepitoso ruolino di marcia in Australia, per Sabalenka. In terra aussie, infatti, si tratta per lei del quarto titolo sui 18 totali dopo i due Australian Open (nel 2023 e nel 2024) ed il Brisbane International già vinto nell'edizione del 2023, svoltasi però in quel di Adelaide.