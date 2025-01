Opelka infortunato, si ritira in finale a Brisbane: Lehecka vince il titolo

Dura soltanto 13 minuti la finale dell'Atp 250 di Brisbane. La schiena di Reilly Opelka , affaticato dai duri match dei giorni precedenti contro Djokovic e Mpetshi Perricard , non ha permesso all'americano di esprimersi al meglio e dopo appena cinque game si è ritirato, andando a stringere la mano a Jiri Lehecka , nuovo campione a Brisbane grazie al ritiro dei suoi avversari di semifinale e di finale. "Grazie a tutti, mi dispiace aver concluso la finale in questa maniera - le parole di Opelka - Oggi la schiena non mi ha permesso di giocare. Da ieri il mio staff le ha provate tutte per cercare di rimettermi in sesto, ma non c'è stato niente da fare. Spero di tornare a giocare il più presto possibile. Grazie a tutti".

Felice ma molto compassato Lehecka: "Non è mai bello finire un torneo in questa maniera, ma è anche bello rivedere Reilly giocare in questa maniera. Sei nuovamente il benvenuto nel circuito. Ringrazio tutti, è stata una settimana bellissima e fa molto piacere alzare questo trofeo al cielo". Per Lehecka è il secondo titolo della carriera dopo la vittoria dello scorso anno ad Adelaide su Jack Draper. Nel ranking di lunedì Lehecka fa un balzo in avanti di 4 posizioni passando dal numero 28 al numero 24 (il suo best ranking è 23). Opelka invece guadagna 122 posizioni salendo fino al numero 171 del mondo (aveva iniziato il torneo da numero 293).

Torneo di Auckland subito Cobolli-Nardi al primo turno

Intanto Luca Nardi si qualifica e raggiunge Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego nel main draw dell'ASB Classic, l'ATP 250 di Auckland, sul duro (montepremi $680.140). Il pesarese (92 ATP), al primo torneo dal titolo a Rovereto, il suo sesto a livello Challenger in carriera, ha sconfitto al turno decisivo 7,5 6-7(2) 6-2 l'argentino l'argentino Facundo Diaz Acosta, 24enne numero 79 del mondo, che l'aveva sconfitto negli ottavi dell'ITF M15 di Torello nel 2020. Al primo turno affronterà proprio Cobolli, numero 32 del mondo. Si ritrovano dopo la vittoria del pesarese nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2023 a Gedda, la prima edizione del torneo in Arabia Saudita. Darderi, numero 44, inizierà contro il portoghese Nuno Borges, numero 36, che l'anno scorso ha vinto il primo titolo in carriera a Bastad.