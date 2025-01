Fognini in lacrime: infortunio e Australian Open a rischio

ADELAIDE (Australia) - Brutte notizie in vista degli Australian Open per Fabio Fognini. Il tennista italiano è stato costretto al ritiro durante l 1° turno del torneo Atp 250 di Adelaide. Il numero 91 del mondo non aveva mai giocato in precedenza in questo torneo ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo 5 game (sotto 3-2 nel primo set) contro il 28enne francese Benjamin Bonzi, numero 75 al mondo. Fabio è uscito in lacrime causa infortunio al piede sinistro. Fognini non è comunque l'unica presenza italiana nella settima edizione del torneo australiano, presenti Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio come testa di serie numero 3.