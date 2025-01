Sinner, occhio: Alcaraz, Australian Open e un record da centrare

Diventare il tennista più giovane della storia a conquistare i quattro major. E’ la motivazione speciale con cui Carlos Alcaraz si appresta a disputare gli Australian Open (al via domenica), l’unico torneo che gli manca per completare il Career Grand Slam e vedere il proprio nome affiancato a leggende come Rod Laver, Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal . Dopo lo storico trionfo nel settembre 2022 agli Us Open, a 19 anni e 4 mesi, diventando il più giovane numero 1 Atp (scalzando Lleyton Hewitt), il fenomeno di El Palmar nell’estate 2023 ha alzato il trofeo a Wimbledon (concedendo il bis dodici mesi più tardi) e a giugno 2024 ha fatto centro per la prima volta anche al Roland Garros , cosicché all’appello rimane ora solo l’evento di Melbourne.

Alcaraz, sfida a Sinner

Proprio l’obiettivo principale per il 2025 dello spagnolo (salterà il 1° turno di Coppa contro la Svizzera a Biel l’1 e 2 febbraio), come ha ammesso il diretto interessato qualche settimana fa. “Sono un ragazzo molto ambizioso, e voglio sempre fare di più. L’Australian Open è ciò che mi manca per completare i titoli dello Slam e voglio potermelo presto tatuare”, le parole pronunciate sul palco dell’Hotel Nelva nel ricevere il premio di “Miglior Atleta 23/24” dell’Associazione stampa sportiva della Regione di Murcia. Nel lanciare il guanto di sfida a Jannik Sinner, campione in carica, Carlitos ha messo nel mirino un altro primato di precocità. Già, perché dovesse riuscire a succedere nell’albo d’oro all’altoatesino, toglierebbe il record di precocità nel vincere le quattro più prestigiose prove del tennis mondiale (impresa riuscita a 8 giocatori) al suo idolo Nadal: il maiorchino fu capace di riempire la sua bacheca Slam a 24 anni e 4 mesi con lo US Open del 2010, Alcaraz ha la possibilità di fare altrettanto ancor prima di compiere 22 anni (il prossimo 5 maggio), un exploit difficilmente migliorabile.

Il programma di Alcaraz

Non ha dunque intenzione di lasciare nulla di intentato il talento iberico, che si è presentato nella capitale dello stato di Victoria anche con i capelli più corti, proprio per resistere meglio al caldo australiano. Ieri la prima seduta di allenamento sulla Rod Laver Arena, per l’occasione coperta a causa della pioggia, per un’ora e mezza insieme al francese Giovanni Mpetshi Perricard, mentre oggi il pupillo di Juan Carlos Ferrero condividerà il campo con Novak Djokovic. Proprio come Sinner il n.3 del mondo (questo significa che il sorteggio, in programma giovedì, potrebbe collocarli entrambi nella parte alta del tabellone, con eventuale incrocio in semifinale) in avvicinamento allo Slam down under ha scelto di disputare solo due match di esibizione nell’ambito della Opening Week, kermesse organizzata a scopo benefico: domani affronterà il beniamino di casa Alex de Miñaur (come già l'anno scorso), poi venerdì dovrà vedersela con l’altro australiano Alexei Popyrin, a precedere la sfida tra Sinner e Tsitsipas.

La concorrenza, Sinner in primis, è avvisata

Test assai preziosi per lo spagnolo per acclimatarsi e prendere confidenza con le condizioni di gioco di Melbourne, a maggior ragione considerando che d’intesa con la sua squadra (nuovo membro Samuel Lopez, ex coach di Pablo Carreno Busta) ha deciso di aggiungere altri cinque grammi di peso alla racchetta. L’intento è quello di accrescere ulteriormente potenza e velocità al tennis di Alcaraz, a cominciare da servizio e colpi in accelerazione, per una versione ancora più offensiva. Un cambiamento che richiede di lavorare tanto in campo per trovare il giusto feeling con la palla, ovvero il necessario equilibrio fra controllo e potenza. “Vogliamo limare i suoi difetti, ma anche valorizzare il suo Dna – la sintesi di Ferrero -. Quindi rendere più fluido il servizio, ma anche far sì che il diritto sia ancora più ‘killer’ in alcuni momenti”. La concorrenza, Sinner in primis, è avvisata.