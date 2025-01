Sinner, il 2025 inizia con una vittoria contro Popyrin: ora c'è Tsitsipas

Comincia con il piede giusto il 2025 di Jannik Sinner: il numero 1 al mondo vince in due set il match esibizione contro Alexei Popyrin nell’ Opening Week che precede gli Australian Open . Alla Rod Laver Arena il fuoriclasse altoatesino supera 6-4 7-6 (2) il padrone di casa lasciando ottime sensazioni. Dal 12 al 26 gennaio si inizierà a far sul serio con Jannik che ha deciso di aprire la stagione ufficiale direttamente col primo Slam, portato a casa nella scorsa edizione. Sinner ha superato a pieni voti il primo test dell'anno e tornerà in campo il 10 gennaio, alle ore 9 italiane, per un'altra sfida non ufficiale contro Stefanos Tsitsipas.

Sinner, il match con Popyrin

Accolto con un boato dopo aver rimesso piede alla Rod Laver Arena in cui quasi un anno fa uscì da campione, Jannik Sinner ha messo in mostra le qualità di sempre. La prima versione del 2025 che il fuoriclasse altoatesino ha voluto mostrare è una continuità della stagione conclusa da indiscusso numero 1 al mondo. Il primo test dell’anno serviva da allenamento per riprendere confidenza col campo in vista del primo titolo Slam da difendere, e tutto sommato è filato liscio. Nel primo set è stato decisivo il nono gioco per il primo break della partita in favore dell'azzurro, che sfrutta un doppio fallo di Popyrin per andare poi a servire, con successo, per chiudere sul 6-4. Qualche problema in più nel secondo parziale con un doppio fallo e due errori con il dritto che gli costano il break nel sesto gioco. Popyrin sale 4-2 e poi allunga sul 5-2, ma arriva la reazione del numero uno al mondo che riesce a rimontare e a trascinare il set al tie-break, dove torna a comandarefino ad imporsi per 7-2.

