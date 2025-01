Kyrgios, il ritorno in Coppa Davis: convocato dall'Australia dopo 6 anni

Nick Kyrgios non gioca in Coppa Davis dal 2019, ma il capitano dell'Australia Lleyton Hewitt ha deciso di selezionarlo per affrontare la Svezia a Stoccolma (31 gennaio-1 febbraio). Hewitt ha chiamato anche Alex De Minaur (n.8 al mondo), Jordan Thompson (n.27) e Thanasi Kokkinakis (n.77). Kyrgios aveva raggiunto la finale di Wimbledon nel 2022, ma è stato poi ostacolato da infortuni ed è ritornato la scorsa settimana a Brisbane - dopo un intervento chirurgico al polso - dove ha perso in tre set serrati al primo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard .

Kyrgios si prepara per gli Australian Open

L'australiano ha giocato anche il doppio a Brisbane, in coppia con Novak Djokovic, dove è stato battuto nei quarti dalle teste di serie n.1 Nicolas Mektic e Michael Venus. Kyrgios, 29 anni, ex n.13 del mondo, non ha un ranking a causa della sua lunga assenza dal circuito. Uno dei colleghi più critici verso Sinner per la vicenda Clostebol, approfitta di un invito per partecipare agli Australian Open che inizieranno domenica a Melbourne, consapevole che sarebbe un "miracolo" essere competitivo nel primo Slam stagionale.