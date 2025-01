Sonego ko con Michelsen, Nardi con Bergs: azzurri fuori agli ottavi a Auckland

AUCKLAND (Nuova Zelanda) - Luca Nardi e Lorenzo Sonego si fermano agli ottavi all’ASB Classic di Auckland (torneo ATP 250 con un montepremi di 766.290 dollari). Si conclude così il cammino degli ultimi due italiani impegnati in singolare nel circuito ATP in quella che è la settimana che precede il primo Slam dell’anno, l’Australian Open. Il torinese (n. 54) si è arreso 7-6(3) 6-2 contro Alex Michelsen (n. 41 e n. 8 del seeding). Il teenager statunitense ha riscattato la sconfitta nell'unico precedente nel circuito maggiore nella finale dell’Atp 250 di Winston-Salem, dove Sonego ha messo in bacheca il suo quarto trofeo Atp. Michelsen inizia dunque il 2025 sulla falsariga della stagione appena conclusa in cui ha completato 34 vittorie nel circuito Atp (14 in più del ventinovenne azzurro), raggiungendo, oltre alla finale di Winston-Salem, anche quella sull’erba di Newport (ATP 250), in cui ha sciupato un match point contro il connazionale Marcos Giron. Nei quarti di finale se la vedrà con il qualificato Nishesh Basavareddy, amico di infanzia di Michelsen e n. 133 al mondo, per la prima volta così avanti in un torneo ATP.