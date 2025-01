Usa, guerra alla Wada: "Non protegge gli atleti”. Perché l'Italia la paga, se non ha tutelato Sinner?

Donald Trump si insedierà alla Casa Bianca il 20 gennaio, ma, sfruttando una legge approvata sotto la sua prima presidenza, l'Usada, l'agenzia americana antidoping ha bruciato i tempi per lanciare un siluro da 3,625 milioni di dollari (al cambio odierno 3,52 milioni di euro) contro la Wada, l'ente mondiale che fa l'antidoping come le pare. Spiega tuttosport.com: "Il motivo del contendere è l'autorizzazione che la stessa agenzia ha concesso nel 2021 a 23 nuotatori cinesi per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo: sei mesi prima, gli atleti risultarono positivi a una sostanza dopante, ma furono assolti per "contaminazione accidentale" e parteciparono così ai Giochi. Da allora si è scatenato un lungo braccio di ferro con continui scambi di accuse. L'Usada ha continuato a contestare la decisione, mentre la Wada l'ha confermata, attaccando gli americani, rei di usare agenti sotto copertura per rilanciare le proprie accuse.

Il direttore generale dell'Usada, Travis Tygart, ha sottolineato che la scelta di sospendere i pagamenti protegge "i diritti degli atleti e una competizione equa". Nel 2020, sotto la prima presidenza di Donald Trump, il Congresso approvò una legge che permette all'agenzia statunitense di non pagare le proprie quote alla Wada. In quel caso, la decisione era legata alle polemiche per "il doping sponsorizzato dallo stato russo ai Giochi olimpici invernali di Sochi 2014". Il ritorno di Trump alla Casa Bianca e la preannunciata politica ostile nei confronti della Cina lasciano intendere che non ci saranno ripensamenti. La Wada ha confermato che il governo degli Stati Uniti deve 3,625 milioni di dollari nell'ambito del bilancio operativo complessivo dell'agenzia 57,5 milioni per il 2025. Come ritorsione, la Wada ha affermato che il mancato pagamento entro il 31 dicembre 2024, nel 2025 terrà i rappresentanti degli Stati Uniti fuori dal consiglio esecutivo. Immaginatevi se gli americani non avessero messo nel conto questa reazione e quanto gliene importi.

Tanto che Tygart ha rincarato la dose: "Purtroppo, gli attuali vertici della Wada non hanno lasciato agli Stati Uniti altra opzione, in quanto non sono riusciti a soddisfare diverse richieste molto ragionevoli, come un audit indipendente sulle operazioni della Wada, per raggiungere la trasparenza e la responsabilità necessaria per garantire che la Wada sia adatta allo scopo di proteggere gli atleti. Non ci sarà nessun problema per i principali eventi che si svolgeranno negli Stati Uniti nel prossimo futuro, fra i quali la Coppa del Mondo FIFA 2026 e le Olimpiadi estive di Los Angeles 2028. "Ora è il momento di far sì che la Wada faccia bene a garantire che queste competizioni sul suolo americano siano pulite, sicure e un palcoscenico di concorrenza leale in cui tutti possiamo avere fede e fiducia", Tradotto in soldoni: o cambiate o non vi paghiamo più.

Gli americani hanno indicato la strada

La Wada è una fondazione a partecipazione mista pubblico-privata, istituita per volontà del Comitato Olimpico Internazionale il 10 novembre 1999 a Losanna. Scopo: coordinare la lotta contro il doping nello sport. L'agenzia è responsabile del codice mondiale antidoping adottato dalle federazioni sportive internazionali, dalle organizzazioni nazionali antidoping, Cio e Comitato Internazionale Paralimpico. All'inizio, la Wada era stata finanziata dal Comitato Olimpico Internazionale; oggi riceve dal Cio soltanto metà delle sovvenzioni, la parte restante è a carico di alcuni stati e governi che aderiscono al programma.

Fra questi, c'è l'Italia. Incurante dell'innocenza di Sinner, proclamata dall'agenzia antidoping del tennis sulla base della relazione di tre esperti che, peraltro, hanno rapporti con la Wada (!), la stessa ha fatto ricorso al Tas per ottenere la squalifica di Jannik, la cui involontaria assunzione di meno un miliardesimo di grammo di Clostebol è stata documentata, acclarata, dimostrata. Rispettosa domanda al ministro dello Sport, Andrea Abodi: che senso ha continuare a foraggiare questa agenzia che, per rifarsi una verginità dopo lo scandalo dei nuotatori cinesi, si accanisce ingiustamente contro il Numero Uno del tennis mondiale? Gli americani hanno indicato la strada.