Tutto il grande tennis va su Sky e Now: un anno infinito

TORINO - Guarda tutto il grande tennis solo su Sky. È il claim che accompagna la nuova campagna di Sky Sport dedicata alla partenza della stagione 2025 del tennis, ideata dalla Sky Creative Agency e on air su tutti i principali canali televisivi e sulle piattaforme digitali. Partita in queste settimane con i primi tornei Atp 250 (Brisbane, Hong Kong, Adelaide e Auckland), Wta 500 (Brisbane e Adelaide) e Wta 250 (Auckland e Hobart), la nuova stagione promette spettacolo e una copertura non stop lunga 12 mesi su Sky e in streaming su Now. Un anno di grandi eventi che comprende tutti i tornei Atp Masters 1000 e Wta 1000, gli Atp 500 e 250, oltre ai Wta 500 e 250, inclusi gli Internazionali BNL d’Italia e le Nitto Atp Finals di Torino; e ancora, il magico appuntamento con Wimbledon, l’adrenalina degli Us Open, le Next Gen Finals, le Wta Finals, oltre ai due grandi appuntamenti visibili sui canali Eurosport disponibili su Sky: gli Australian Open, primo importante evento del nuovo anno di tennis, e il prestigioso Roland Garros.

Dopo il successo e il grande seguito della passata stagione, Sky continua così ad assicurare una copertura straordinaria grazie soprattutto al canale Sky Sport Tennis, match dopo match fino alle sfide più attese, con un’attenzione particolare rivolta alle imprese azzurre. Quantità di eventi e qualità del racconto restano tra i marchi di fabbrica Sky Sport, tra la cura degli approfondimenti e il tocco delle produzioni originali.

