Australian Open, da Sinner alla Paolini in tv anche su Dazn

TORINO - Con l’inizio del 2025 torna il grande tennis ad appassionare tutti i tifosi: su Dazn, tramite i canali Eurosport presenti in app, parte l’Australian Open, il primo Slam dell'anno che si terrà a Melbourne dal 12 gennaio e che culminerà con le finali femminile e maschile il 25 gennaio e il 26 gennaio. Tutti gli occhi saranno puntati sull'italiano Jannik Sinner , numero uno al mondo e campione in carica pronto a difendere il suo titolo . Il suo cammino inizierà al primo turno contro Nicolas Jarry , mentre i principali rivali finiscono tutti dall’altra parte del tabellone : solo in finale Jannik potrà affrontare uno tra Novak Djokovic , vincitore di 24 Grand Slam, Alexander Zverev , attuale numero 2 del ranking ATP e quello che ormai è a tutti gli effetti il suo principale avversario, Carlos Alcaraz .

Australia, quanti azzurri

Sinner, non sarà l’unico italiano che scenderà in campo durante “l’Happy Slam”. Saranno ben 13 gli azzurri e le azzurre che competeranno nel tabellone principale del torneo: Lorenzo Musetti, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, che scenderà in campo per il derby azzurro con Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, rispettivamente a un passo dal Top 30 e Top 50 della classifica ATP, un ritrovato Matteo Berrettini, il veterano Fabio Fognini e le giovani promesse Luciano Darderi e Luca Nardi. A completare la rosa maschile, Matteo Gigante, reduce dalla conquista del maindraw del primo Slam della sua carriera.

Sabalenka e Paolini olè

Per quanto riguarda il femminile, è Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking e campionessa in carica, nonché grande favorita per la vittoria finale che va a caccia del terzo titolo consecutivo, mentre le azzurre a scendere in campo saranno Jasmine Paolini, la prima tennista italiana a raggiungere la finale di Wimbledon, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, tra le protagoniste dell’emozionante conquista della Billie Jean King Cup 2024.

L’Australian Open sarà disponibile anche su da Dazn attraverso i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Australian Open 2025, il calendario completo del torneo: