Sinner vince ancora: battuto anche Tsistipas prima dell'Australian Open  

MELBOURNE (Australia) - In attesa del suo match di debutto agli Australian Open contro Jarry (lunedì, ancora da definire orario) Jannik Sinner prosegue la sua preparazione allo slam australiano vincendo un altro match di esibizione. Il numero 1 al mondo ha sconfitto Stefanos Tsitsipas (numero al mondo) con il punteggio di 6-3, 7-6(5) in meno di un'ora e mezza. Nel primo parziale decisivo il break al 4° gioco per andare 3-1 e non girarsi più mentre nel secondo parziale si arriva al tie-break dove Jannik, sotto 4-2, piazza il parziale di 5-2 con doppio fallo del greco a mandare i titoli di coda. Le parole di Jannik nel post-partita: "Sarebbe bello servire sempre in questo modo. Le condizioni non sono semplici, la palla è molto rapida, ma sono felice di essere tornato in Australia e ho buone sensazioni. Ogni giornata è differente, lui serve bene, e dovrò far partire lo scambio il più possibile".

