“Sinner? Non l’ho mica umiliato, è ridicolo”: Djokovic sorpreso in conferenza

MELBOURNE (Australia) - Novak Djokovic è recentemente finito al centro delle critiche dei tifosi sui social per un commento su Jannik Sinner durante un'intervista/quiz. Il tennista serbo ha voluto fare chiarezza nella conferenza stampa della vigilia dell'Australian Open 2025: "Ho visto che è stato fatto una sorta di dramma come se lo avessi umiliato o avessi intenzionalmente disprezzo verso di lui. È ridicolo, era solo uno di quei quiz dove devi pensare a qualcosa in un secondo. È venuto fuori il nome di Sinner e ho avuto quest'immagine nella mia testa di lui che sciava perché avevo visto poco prima una sua foto di lui che sciava da qualche parte - spiega - Inoltre io e lui parliamo sempre di sci e di come scieremo insieme. Per questo ho detto 'sci', non perché non rispetto i suoi risultati nel tennis, anzi...è chiaro come il giorno che il modo in cui lui sta dominando meriti ogni elogio, sia per il suo stile di gioco che per il livello di gioco- Ha tutte le caratteristiche che ho menzionato in altri e ora la gente fa sembrare che io lo stia disprezzando. Sono solo fesserie".