Sinner-Jarry: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner torna in campo a Melbourne. Il numero 1 al mondo si ripresenta all'Australian Open con lo status di "defending-champion", ovvero con l'obbiettivo di replicare il trionfo dello scorso anno in finale contro Daniil Medvedev che inaugurò una stagione senza precedenti nella storia del tennis italiano. Il campione azzurro torna dunque dove tutto è cominciato, ma con addosso un carico di esperienza che per certi aspetti non si sarebbe mai augurato di dover sopportare. Vedi la vicenda Clostebol che lo ha pedinato per tutta la seconda metà di stagione, il cui solo merito è quello di avere evocato quella forza mentale che compete a chi nella vita si è messo in testa scalzare le leggende dal trono per diventare il più forte. E così, anche il 2025 ripropone la doppia sfida dentro e fuori dal campo, che per forza di cose si fonde in un'unica impresa, mentale e di polso, da cui dipende il suo percorso all'Happy Slam come anche ai successivi impegni di Rotterdam e Doha. Sono questi gli unici tornei di cui Sinner può dirsi sicuro di partecipare. Poi, tutto dipenderà dall'udienza del Tas fissata per il 16 e 17 aprile. La pubblicazione delle date del procedimento ha rispettato un tempismo quasi hollywoodiano, che lascia ampi margini di speculazione per chi fatica a credere che sia stata solo una coincidenza. Ma non c'è tempo per i sospetti, l'altoatesino è ora attesso all'incontro con il cileno numero 34 al mondo Nicolas Jarry valido per il primo turno del primo Slam stagionale che è già stato anticipato dal match d'esibizione contro Stefanos Tsitsipas, battuto in meno di un'ora e mezza (6-3, 7-6(5)). La scorsa edizione, l'altoatesino eliminò Andrej Rublev ai quarti, per poi avere la meglio su Novak Djokovic e infine sul tennista russo. Il resto, è storia nota.