La straordinaria resilienza di Sinner alla Wada e al tennista per mancanza di prove

Straordinaria . Non esiste un aggettivo più appropriato per definire la resilienza di Jannik Sinner alla Wada e a Nick Kyrgios , tennista per mancanza di prove, "diffamatore e ipocrita, ormai soltanto un influencer che vive solo per i like" (copyright Andy Roddick). Nel giorno in cui scatta l'Australian Open , il Numero Uno del mondo sa che la spada di Damocle del Tas resterà sopra la sua testa sino al 16 aprile, così hanno stabilito a Losanna, dove se ne fregano del fatto che all'epoca saranno tredici i mesi da quando tutto è cominciato a Indian Wells, il 10 marzo 2024. Così come se ne frega l'ineffabile agenzia mondiale con sede a Montreal che fa l'antidoping quanto le pare, tanto che gli americani le hanno tagliato i fondi. Non sono noccioline, ma 3 milioni 625 mila dollari: così i wadesi imparano a non squalificare i 23 cinesi trovati positivi ai controlli sei mesi prima dei Giochi di Tokyo , eppure regolarmente in vasca alle Olimpiadi poiché, secondo Pechino, la contaminazione era stata involontaria.

Cioè, come quella messa nera su bianco dai tre esperti dell'antidoping del tennis, peraltro in rapporto con la stessa Wada, proclamando l'innocenza di Sinner. Eppure, egli è costretto a convivere con il peso di un miliardesimo di grammo di Clostebol, manco la punta di un cucchiaino d'acqua nel mare, l'assillante zavorra psicologica messagli addosso dalla Wada, il cui ricorso alla Tas è strumentale, provocatorio, infido. Così, come non applaudire una volta di più Jannik quando, a Melbourne, ha tagliato corto: "So esattamente ciò che è successo ed è in questo modo che blocco i pensieri sull'argomento. Non posso prenderli e metterli da parte in una scatola, ma so di non avere fatto niente di sbagliato. Sarebbe bello potervi dire che è una situazione di cui non mi preoccupo, invece, è ovvio sia presente nella mia mente e debba conviverci da un bel po' di tempo. Tuttavia, non posso fare nulla, se non preparare bene questo Slam".

Così parla un vero fuoriclasse, opponendo un'eccezionale forza mentale alla vicenda kafkiana portata avanti da un'organizzazione incapace di "raggiungere la trasparenza e la responsabilità necessarie per garantire che la Wada sia adatta allo scopo di proteggere gli atleti” (copyright Travis Tygart, direttore generale Usada, agenzia antidoping statunitense). La verità? È solare. Disperatamente votata a rifarsi una verginità internazionale, a Montreal si accaniscono contro il fenomeno del tennis mondiale per affermare la purezza di una lotta al doping che, nel caso di Sinner, non è lotta per nulla lotta al doping, ma vuole dimostrare come un atleta sia responsabile del proprio team al punto da rimboccargli anche le coperte prima che vada a dormire. Questa è una farsa e pure penosa, come le sortite social del tennista australiano per mancanza di prove. "A Kyrgios o ad altri non rispondo poiché so di non aver fatto nulla di male". Game, set, match. Dice bene Oscar Wilde: "L'indifferenza è la vendetta che il mondo si prende sui mediocri".