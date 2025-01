Missione Zverev, favorito Alcaraz, underdog Djokovic: tutti contro Sinner

Per la prima volta inizia una stagione da n.2 del mondo, dopo aver consolidato nel 2024 il suo tennis, ed è anche il primo dei big a scendere in campo agli Australian Open. Alexander Zvere v è un uomo in missione, verso quel titolo Major sfiorato due volte ( Us Open 2020 e Roland Garros dello scorso anno, cedendo in entrambi i casi al 5°), consapevole di affrontare una corsa contro il tempo poiché la concorrenza non smette di aumentare. Il tedesco si ripresenta a Melbourne dopo la semifinale di 12 mesi fa, nella quale Medvedev gli ha rimontato due set, e nel 1° turno, quello che i giocatori ripetono essere il più difficile negli Slam perché porta con sé incognite su condizione e condizioni, trova dall’altra parte Lucas Pouille nel match che chiude il programma della giornata inaugurale sulla Rod Laver Arena . A 30 anni il francese non sembra più quello capace di arrivare fra i primi 10, ma sul cemento blu della capitale dello stato di Victoria vanta una semifinale, nel 2019. "Tutti sanno cosa cerco. Alla vigilia di uno Slam non posso contemplare altro che vincerlo – ha sottolineato il 27enne di Amburgo -. Voglio giocare il mio miglior tennis, mi sono preparato a fondo in pre-season, spingendomi al limite a livello fisico per far in modo che non sia difficile affrontare cinque set importanti. Ho chiaro che Sinner, Djokovic, Alcaraz e Medvedev sono i miei grandi avversari, ma includerei anche De Miñaur ". Non può lasciarsi scappare un altro treno, Sasha, per cercare di sfatare il tabù, evitando però che il sogno diventi un'ossessione.

Occhio ad Alcaraz

Appassionati e addetti ai lavori individuano comunque in Carlos Alcaraz il vero principale rivale per Jannik Sinner nella corsa al trionfo bis. Il 21enne spagnolo, nel 2024 capace di alzare i trofei di Roland Garros e Wimbledon, comincia la campagna che può condurlo al Career Grand Slam (e sarebbe il più giovane nella storia a completarlo) con il kazako Alexander Shevchenko, uno che deve ancora trovare continuità però in United Cup ha sconfitto Tsitsipas e portato in semifinale il suo team (insieme a Rybakina). "L'obiettivo è provare a vincere quanti più Slam possibili e i Masters 1000. Sono questi per me i tornei più importanti del mondo”, le parole del murciano, che non nasconde di trarre la benzina necessaria per alimentare le proprie ambizioni dal dualismo con l’azzurro: "Avere questa rivalità con lui per me è una gran cosa perché mi spinge davvero a dare il meglio ogni giorno. Vederlo in vetta e vincere titoli mi porta ad allenarmi ancor meglio e a pensare a cosa dovrei migliorare per affrontarlo”.

Djokovic, esordio intrigante

Intrigante è anche la sfida d’esordio che il sorteggio ha proposto a Novak Djokovic, 10 volte vincitore down under e altro attesissimo protagonista. Il serbo, a caccia del 25° titolo Slam per detenere il record assoluto, deve vedersela con l’emergente 19enne Nishesh Basavareddy, americano di origini indiane che ha vissuto una splendida parte finale di 2024, meritandosi un posto alle Next Gen Atp Finals, ed è reduce dalla semifinale ad Auckland, suo miglior risultato nel tour. Può un debuttante in un Major rappresentare un’insidia per uno che in questi eventi ha vinto 377 partite su 428? E’ la domanda a cui risponderà il campo.