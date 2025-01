"Sinner qui si sente a casa e a scuola, con le racchette al posto dei libri"

I ricordi di Cedric

In realtà ne ha giocati centinaia Cedric, qui, in Nuova Zelanda, in Europa. Con gente come Tony Roche, Rod Laver. Nel 2016 è stato nominato Spirito del Tennis Vittoriano, come recita la scritta in oro su una delle tabelle di legno attaccate ai muri nei corridoi del circolo, tra bacheche piene di trofei e memorabilia. Una Coppa Davis, la torcia olimpica di Melbourne 1956 e quella di Sydney 2000, con la fiamma passata di qui. Trofei, racchette di qualunque periodo, foggia, materiale. Cedric si emoziona quando si ferma davanti alla giacca da capitano Davis di Neale Fraser, amico fraterno e compagno e avversario di tante partire ed eventi, scomparso neppure un mese fa. «Il nostro modo di onorarlo» dice nel luogo che già da anni onora lo stesso Mason con un trofeo da lui ideato e a lui intitolato che mette di fronte gli under 12 del Kooyong Lawn Tennis Club e del South Yarra Tennis Club (vince chi fa più game in tutti gli incontri in programma), i due circoli per i quali ha giocato e dei quali è socio.

Australian Open prima di Melbourne Park

Un onore riservato solo a lui. Clamoroso in un circolo talmente esclusivo da avere una lista d'attesa di 3 anni solo per poter utilizzare i campi da tennis (51, sì 51: 26 in erba uno attaccato all'altro su due file, così vengono alternati utilizzo e manutenzione, 22 in una terra rossa tipica di queste parti che non patisce la pioggia e i 3 in greenset dello stadio) e di addirittura 12 per essere socio a tutti gli effetti e avere accesso a ogni luogo e attività, a partire dal ristorante, ma anche piscina, spa, sala biliardo e quelle riunioni, nonché tre campi da squash sotterranei. E vige un regolamento molto preciso e restrittivo, con codice di abbigliamento e divieto di utilizzare i telefonini. Non ne vedi e non ne senti uno in giro. Costo? Una media di mille dollari australiani per tessera base, poco. I soci sono 8.700, il bilancio di 10,7 milioni di dollari australiani, quasi sei e mezzo in euro. Si respira storia e ricchezza, di entrambe non c'è traccia e peso nelle parole di Cedric, tra le altre cose vice presidente della Fondazione Australiana della Coppa Davis, mentre ci porta sulla terrazza dalla quale si domina la distesa sterminata di campi. «Meraviglioso vero?». Un rapido passaggio da un corridoio ed ecco affacciarci sullo stadio. «Qui si sono disputate dieci finali, qui si giocavano gli Australian Open prima di trasferirsi a Melbourne Park. Sull'erba». Calpestata anche da rock star in concerti mitici. Da quello del 1971 di Elton John a quello del 1987 di David Bowie. In mezzo Led Zeppelin, Black Sabbath, Rolling Stones, Bob Dylan. Un luogo mitico, l'unico intoccabile con le sue tribune di legno verde in un club rinnovato e lussuoso.