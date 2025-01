Ciaone Kyrgios, disastro Tsitsipas, Alcaraz-Djokovic ok: l'altro Australian Open

Esordio agevole per Carlos Alcaraz agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Lo spagnolo, numero 3 del seeding e del mondo, ha battuto in tre set il kazako Aleksandr Shevchenko, numero 77 Atp, con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-1 in 1 ora e 55 minuti. Vola al secondo turno anche Francesco Passaro che, entrato in tabellone come lucky loser dopo il ritiro di Fabio Fognini, ha sfruttato il ritiro in campo di Grigor Dimitrov nel secondo set sul risultato di 7-5 2-1 per l'azzurro. Anche Novak Djokovic approda al secondo turno degli Australian Open. Il numero 7 del ranking ha superato in rimonta il diciannovenne statunitense Nishesh Basavareddy (107mo della classifica Atp), con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-2 in 2 ore e 57'. Al secondo turno il serbo se la vedrà con il portoghese Jaime Faria (125/mo della classifica) che ha battuto in tre set il russo Pavel Kotov. Eliminato subito, invece,Tsitsipas: il greco ha perso in quattro set contro Michelsen, numero 41 del ranking Atp, che ha vinto con il punteggio di 7-5 6-3 2-6 6-4 in due ore e 45 minuti di gioco.