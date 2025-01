Pietrangeli e il tennis da Western: "Sinner vivo o morto, Kyrgios lo strano"

ROMA - Nicola Pietrangeli è intervenuto su su Radio Rai Gr Parlamento parlando degli Australian Open. La leggenda del tennis italiano ha parlato ovviamente di Jannik Sinner: "Oggi Sinner, beato lui, è un po' come nei vecchi western in cui mettono una taglia per chi lo ammazza. È il giocatore da battere, per cui la sua difficoltà è maggiore. Oggi tutti vogliono battere il numero 1". Sul continuo confronto con l'altoatesino: "Jannik verrà valutato alla fine della sua carriera, fare un confronto oggi è stupido. Non c'è dubbio che oggi mi abbia un po' buttato giù dal trono, ma è regolare, ognuno è stato bravo nella sua epoca. Se il sistema antidoping è marcio? Tutti fanno finta di sapere, io sono onesto: non ne ho la minima idea".