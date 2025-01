Alcaraz e Djokovic al terzo turno degli Australian Open. Passaro eliminato

MELBOURNE (Australia) - Avanzano Alcaraz e Djokovic e coqnuistano un posto nel terzo turno degli Australian Open. Tutto facile per i rivali di Jannik Sinner: il fenomeno murciano che in 6-0, 6-1, 6-4 si sbarazza del giapponese Nishioka. Concede un set invece il campione serbo al portoghese Faria chiudendo il match in 6-1, 6-7, 6-3, 6-2. Per Carlos ci sarà Borges, uscito vincente per 3-0 nell'incontro con Thompson, sulla strada verso gli ottavi. Per Nole è sfida a Machac che al quinto set è riuscito a spuntarla con Opelka. Sorride anche Lehecka che approfitta del ritiro di Gaston, mentre è la pioggia a farla da padrone con quattro match rimasti in stand-by.