Fonseca o… Sinnerzinho, potenza e classe: chi è il nuovo prodigio del tennis

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Brilla una stella nel cielo di Melbourne. Una stella che illumina la Margaret Court Arena con raggi abbaglianti, luminosi di presente ancor prima che di futuro. L'Australian Open sarà per João Fonseca il trampolino di lancio, perché il suo nome certo non era sconosciuto ai più. Campione alle Next Gen Finals di fine 2024 e nel primo Challenger del 2025, João non perde da due mesi. Con il successo su un impotente per quanto bravo Andrey Rublev - non proprio l'ultimo sprovveduto - Fonseca sale a 14 vittorie consecutive e nel nuovo anno non solo non ha ancora perso, ma non ha nemmeno ancora ceduto un set. Arrivava in Australia tra la curiosità generale, costretto a passare attraverso il labirinto delle qualificazioni. Non è stato un problema: in tre partite il brasiliano ha lasciato per strada appena dodici game. Una miseria. Ma il vero "jogão", come direbbero nella sua terra, è arrivato ieri.