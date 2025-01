Sinner, perché l'assoluzione Harris può essere preziosa per Jannik

Briane Harris, 32 anni, è la giocatrice canadese di curling squalificata per 4 anni, poi ridotti a 11 mesi, in quanto trovata positiva al Lingandrol, un integratore che stimola il testosterone. Il Tas l'ha assolta perché l'atleta ha dimostrato di essere stata contaminata a sua insaputa, in occasione di rapporti sessuali con il marito che assumeva il farmaco per aumentare la propria massa muscolare. L'uomo non aveva mai informato la moglie, ignorava che la sostanza proibita dall'antidoping potesse essere trasmessa tramite un rapporto intimo e non sapeva che l'integratore avrebbe causato la squalifica di Briane. Il Tas ha assolto la curlingista "perché ha adempiuto a tutti i suoi obblighi per evitare contaminazioni. Non poteva sapere o sospettare che suo marito usasse il Lingandrol o che il contatto intimo rappresentasse un rischio di contaminazione con sostanze vietate. Non ha mai condiviso cibo né bevande in pubblico e in privato per evitare qualsiasi forma di contaminazione".