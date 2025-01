Sinner rimonta e vince, Sonego trionfa, Berrettini ko: Australian Open LIVE  

MELBOURNE (Australia) - Giornata dole amara per gli azzurri al 2° turno dell'Australian Open. Jannik Sinner rimonta il set di svantaggio ma poi domina la wild card Schoolkate con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1, 6-3 in 2 ore e 50 minuti. Grande vittoria invece per Lorenzo Sonego che al 5° set batte il giovane fuoriclasse Joao Fonseca (6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 6-3) mentre Matteo Berrettini si è arreso contro Holger Rune 7-6, 2-6, 6-3, 7-6 in un match con rimpianti per il tennista romano.

Avanza al 3° turno Lorenzo Musetti che nel cuore della notte ha archiviato senza patemi Denis Shapovalov 7-6, 7-6, 6-2. Vittoria ache per Jasmine Paolini che piega la messicana Renata Zarazùa con il punteggio dio 6-2, 6-3