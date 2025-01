Fritz, il bel gesto agli Australian Open: montepremi donato a Los Angeles

Taylor Fritz è stato protagonista nelle scorse ore di un grande gesto di generosità e sensibilità. Il tennista americano ha deciso di donare il prize money vinto al primo turno degli Australian Open, pari circa a 80mila euro, al fondo per i soccorsi destinato a Los Angeles, devastata nei giorni scorsi da alcuni incendi. Il campione, che è nato e cresciuto in California, ha mantenuto un legame molto stretto con la città, dove ha vissuto per diversi anni e dove vivono alcuni suoi amici e familiari, che hanno subito gravi danni a causa delle fiamme, che ancora non sono state del tutto domate.