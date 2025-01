Sinner-McEnroe, il siparietto a fine partita diventa virale: "Io e te..."

MELBOURNE (Australia) - Jannik Sinner avanza al 3° turno degli Australian Open dopo la vittoria in 4 set contro l'australiano Tristan Schoolkate. Dopo un inusuale primo set perso, dove il beniamino locale ha giocato molto aggressivo sorprendendo Jannik, il numero 1 del mondo ha preso le misure vincendo senza problemi i restani 3 set. Le parole di Sinner a fine partita intervistato da John McEnroe: "All'inizio ha servito bene, ha giocato molto meglio di me, c'è stata anche una bellissima atmosfera creata dal pubblico, ma sono molto felice della mia performance, non do le cose per scontate ed è quello che farò anche nel prossimo turno - aggiunge - In tutti i tornei capita di trovare giocatori del genere, che giocano bene, tutti i turni sono difficili e devi essere sempre sul pezzo, che sia primo o secondo turno".