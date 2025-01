Sinner e Cahill, arriva l'annuncio a sorpresa di Jannik sul futuro di Darren

MELBOURNE (Australia) - Jannik Sinner avanza al 3° turno degli Australian Open dove affronterà Marcos Giron ma intanto il numero 1 al mondo ha fatto un annuncio importante in merito al suo team. Nell'intervista ad Eurosport nel post-partita Jannik ha svelato che il 2025 sarà l'ultimo anno sotto la guida tecnica di Darren Cahill: "Ha detto lui che il 2025 è la sua ultima stagione. Lo aveva detto lui in un’intervista, non è una novità”. Sinner che nei giorni scorsi aveva incontrato il padre del suo allenatore raccontando: "È stato molto bello. Lui è nel circuito da tanti anni e ha detto che sarà la sua ultima stagione, conoscere i suoi familiari è stato un bel momento. L’ultima stagione di Darren? L’aveva detto lui in un’intervista qualche tempo fa“. Cahill continuerà a lavorare nel mondo del tennis, ma in un ruolo diverso da quello di allenatore di un giocatore.