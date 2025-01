"Vieni tu a giocare?": Badosa-Tsitsipas, lo sfogo in campo e la risposta

Paula Badosa sbotta in campo, arrabbiata con Tsitsipas? La verità

Durante il match contro Marta Kostyuk agli Australian Open, Paula Badosa ha vissuto momenti di frustrazione a causa del forte vento che l'ha messa in difficoltà durante il match, rendendo così difficile gestire la pallina. In un momento in particolare, per far capire al suo staff il disagio che stava vivendo, ha iniziato a mimare i problemi riscontrati nel colpire la pallina. La tensione è esplosa in una scenetta che ha divertito i presenti: la campionessa ha afferrato la racchetta e l'ha offerta verso il suo team, come a dire: "Facile stare lì a parlare, vuoi venire a giocare tu?". Al termine della partita, Badosa ha voluto chiarire l'accaduto, spiegando che il suo gesto e parole non erano rivolte a Stefanos: "Arrabbiata con Stef? No", ha precisato la campionessa, per poi svelare il vero motivo: "Stavo litigando con il mio allenatore", poi ha aggiunto riferendosi al fidanzato: "Lui mi sostiene sempre". Nonostante questo fuoriprogramma, Paula è riuscita a ritrovare la concentrazione e la grinta, vincendo il terzo set e assicurandosi la vittoria.