Sinner-Giron: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Battuto in rimonta (3-1) l'australiano Schoolkate, Jannik Sinner sabato 18 gennaio alle ore 9 italiane affronterà l'americano Marcos Giron nel terzo turno dell'Australian Open, primo torneo stagionale dello Slam. Il 23enne di San Candido è chiamato a difendere il titolo dopo il trionfo della scorsa stagione ottenuto in rimonta - era sotto due set a zero - in finale contro il russo Daniil Medvedev. Intanto il numero uno al mondo, dopo aver eliminato al debutto il cileno Jarry (7-6 7-6 6-1), era andato sotto contro Schoolkate ma poi, come un Diesel, è cresciuto alla distanza spazzando via dal campo l'avversario. Con le stesse modalità e lo stesso punteggio (3-1), Giron, invece, all'esordio ha fatto fuori il tedesco Hanfmann, mentre è dovuto ricorrere addirittura al quinto set per estromettere dal torneo l'argentino Tomas Martin Etcheverry. Chi avrà la meglio tra Sinner e Giron negli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il danese Holger Rune e il serbo Miomir Kecmanovic.