Alcaraz batte Borges e promette: “Ecco cosa mi tatuo se vinco gli Australian Open"

È tempo di promesse per Carlos Alcaraz . Il tennista spagnolo si è aggiudicato gli ottavi di finale dell'Australian Open 2025, grazie al successo sul portoghese Nuno Borges con il punteggio finale di 6-2, 6-4, 6(3)-7(7), 6-2. Un successo che segue quello su Yoshihito Nishioka e che consente al numero 3 al mondo di accedere ai quarti, dove affronterà il vincitore della sfida tra Jack Draper e Aleksandar Vukic : incontro in programma venerdì 17 gennaio . All'età di 21 anni, Alcaraz ha ora la possibilità di consacrare la propria carriera completando il Grand Slam. La bacheca contiene infatti già i trofei di tutti gli altri Slam: US Open (2022), Wimbledon (2023, 2024) e Roland Garros (2024). Ma c'è un'altra collezione di cui lo spagnolo si prende cura da quando ha raggiunto i vertici del tennis mondiale.

Ogni suo trionfo è stato infatti celebrato con nuovo tatuaggio. Così, al termine del match con Borges, è stato invitato a confessare quale sia il prossimo progetto nel caso in cui dovesse raggiungere e aggiudicarsi la finale del 26 gennaio. Queste le parole del numero 3 Atp: "Se vinco il torneo mi tatuo un canguro. Questa è la mia idea, ma prima devo alzare il trofeo". In caso di Grand Slam, Alcaraz si unirebbe agli altri tennisti riuscti nell'impresa. Sono questi Fred Perry , Don Budge , Rod Laver , Roy Emerson , Andre Agassi , Roger Federer , Rafael Nadal e Novak Djokovic .

Gli altri match validi per il terzo turno dell'Australian Open, hanno visto avanzare il numero 2 al mondo Alexander Zverev, che ha superato in tre set Jacob Fearnley (6-3, 6-4, 6-4) e Tommy Paul, reduce dal successo su Roberto Baena per 7(6)-6(0), 6-2, 6-0. Si qualifica ai quarti anche Alejandro Davidovich, che elimina Jakub Mensik con lo score di 3-6, 4-6, 7-6(7), 6-4, 6-2. L'Australian Open 2025 prosegue anche per Novak Djokovic, uscito vincitore dalla sfida contro Tomas Machac: 6-1, 6-4, 6-4 il finale. Il serbo continua dunque la caccia al titolo numero 1000 in carriera: al prossimo turno ci sarà Jiri Lehecka, che in 3 set ha eliminato Benjamin Bonzi: 6-2, 6-3, 6-3 lo score. Si ritira invece al quarto set il francese Arthur Fils, che cede così la qualificazione al connazionale Ugo Humbert: 4-6, 7-5, 6-4, 1-0 il parziale.