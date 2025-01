Sinner, attento alle trappole di Marcos Giron: come andò nel 2023

L’invito a svegliarsi prima, che Jannik Sinner rivolge a se stesso, dopo essersi presentato contro Tristan Schoolkate ancora in pigiama e con le babbucce di Mickey Mouse ai piedi, potrebbe servire anche con Marcos Giron , che dell’australiano che ha ciancicato Sinner per un set – come pochi altri si sono permessi di fare – sembra il fratello maggiore. La differenza è che l’effetto–Schoolkate Sinner non l’aveva ancora provato, mentre del contraccolpo–Giron è ormai perfettamente al corrente, l’ha già sperimentato e, seppure a fatica, anestetizzato. Marcos, come Tristan, fa parte di quella categoria di tennisti dei quali ti accorgi solo quando te ne combinano una. Non li vedi, ma ci sono, e vivono per quella breve felicità che viene dal creare pasticci ai danni dei più forti. Compongono, su scala minore (di solito non sono nemmeno altissimi) una sottospecie della Famiglia ben più ampia e composita delle Bestie Nere, un’istituzione in quasi tutti gli sport. Alla fine difficilmente vincono, quasi mai anzi, ma si nutrono delle piccole afflizioni cui sanno dare forma, si crogiolano nei guasti che procurano, si cullano nei disagi altrui. Sono, quasi tutti, esperti disseminatori di trappole.

Le parole di Giron su Sinner

Marcos, uno dei più navigati in questo genere di cose, grazie anche ai trentun anni lietamente compiuti il 24 luglio, si esprime con un tennis decisamente basilare, ma è veloce di gamba e capace di muovere gli schemi con opportuni appostamenti a rete, che organizza sotto mentite spoglie, celandosi dietro i contropiede improvvisi (qualche volta improvvisati) che fa scattare quando l’avversario è concentrato sul proprio colpo. Jannik l’ha già incontrato nel 2023 a Shanghai, primo turno. Era un Sinner che veniva dalle vittorie di Pechino su Alcaraz (in semi) e Medvedev (in finale) che fecero da rampa di lancio per la conquista di una dimensione più alta del proprio tennis. Il torneo dal quale tutto è cominciato… Sinner si ritrovò in campo che era appena sceso dall’aereo, e Marcos gliela mise giù dura, contrastandolo negli scambi e portandosi avanti 5-0 nel tie break del primo set. Lì Jan pensò bene di rinsavire e riuscì a riprendere in mano il gioco, non senza aver lasciato all’americano quattro set point. Fu una faticaccia, compensata però da una seconda frazione in cui Giron non riuscì più a creare fastidi. «Incontrarlo di nuovo oggi è un’emozione», dice Marcos, sollevato dall’approdo a un terzo turno che nei precedenti cinque Australian Open giocati non gli era mai riuscito, sempre sorteggiato contro i più forti e sempre battuto al primo turno. «Sinner è un tennista di qualità straordinarie, che porta con sé un’aura d’imbattibilità. Io sono qui per creargli dei grattacapi, felice del fatto che quest’anno per la prima volta, non ho dovuto affrontare subito un Top Five, come Nadal o Djokovic. Tra tutti ricordo in particolare Rafa, con quei suoi modi che in campo creavano da subito un solco fra lui e noi altri, che non siamo nati con le sue capacità. Lo guardavi e ti accorgevi che ti stava parlando, non a parole, ma con i gesti, con gli scatti che faceva sul campo, e ti stava avvertendo che con lui non avresti mai vinto». In questo Slam Marcos ha battuto in quattro set il tedesco Hanfmann e in cinque l’argentino Etcheverry, risalendo di quattro posizioni (ora è 42°) verso il best ranking al numero 37 raggiunto l’anno scorso con la prima e unica vittoria nel circuito, sull’erba americana di Newport.

Giron, chi è l'avversario di Sinner

L’altra sponda dell’oceano, per un ragazzo nato a Thousand Oaks, in California, una delle piccole città (120 mila abitanti) che la rivista Money, nell’annuale classifica, propone come le migliori in cui vivere. Un tempo anche una delle più sicure, fino al tragico 7 novembre del 2018, quando una sparatoria, causata dal solito folle con fondina e pistola causò la morte di 13 persone. La forza di volontà, in Giron, non è mai stata in discussione. Due operazioni alle anche, pur di continuare a sentirsi tennista, prima di una bella vittoria nella NCAA, il campionato universitario del 2014 che gli ha fatto prendere in considerazione l’idea di diventare professionista. E un rifugio tutto suo quando le cose vanno meno bene. Tra i monti dello Zion Park, nello Utah, un lembo di terra solcata da canyon profondi, che narra la storia geologica del territorio americano. Lui ci andava in bici, una delle sue passioni. L’altra è lo sci, argomento che potrebbe renderlo amico di Sinner. Il quale non si fida, e fa bene. L’apparente tranquillità della parte alta del tabellone, è a suo modo una novità. Occorre prepararsi a dovere per incontrare avversari che sembrano lontani chilometri dal suo livello, ma di sicuro hanno la possibilità di tenerlo a lungo in campo, e se si azzarda a concedergli troppo finisce dritto nella centrifuga delle critiche. In cuor suo, Sinner avrebbe forse preferito percorrere una strada costellata di maggiori pericoli. Per concentrarsi su di essi e studiare mosse e contromosse, che è l’attività che gli piace di più. Chissà… Se batte Giron, però, uno di spessore ben più alto, si annuncia per gli ottavi. Holger Rune, con il quale vi sono antiche ruggini e con ogni probabilità un’antipatia reciproca. Uno che non ci sta a perdere, e quando è possibile tira fuori il peggio di sé, sgarbato se ce n’è uno. Epicentro delle sfide tra i due, il torneo di Montecarlo, dove Rune vinse nel 2023 facendo canizza con il pubblico, e dove Sinner si rifece l’anno scorso, in un match in cui Rune criticò aspramente l’arbitro (ma nessuno ha mai capito il perché). Due a due, i precedenti, a Rune i primi due match, a Sinner gli altri, compresa la vittoria alle Finals di Torino due anni fa.