Sinner, Musetti, Sonego, Paolini LIVE: Australian Open, i match in diretta

MELBOURNE (Australia) - Lorenzo Sonego è il primo azzurro ad accedere agli ottavi di finale degli Australian Open: liquidato in quattro set l'ungherese Marozsan col punteggio di 6-7, 7-6, 6-1, 6-2. Lorenzo Musetti è in campo contro Ben Shelton: per il carrarino un test difficile arrivato dopo aver eliminato Arnaldi nel derby azzurro e Shapolavov. Jannik Sinner scenderà in campo alle 9 (orario approssimativo) contro lo statunitense Giron, numero 46 del ranking mondiale: nei primi due turni, l'altoatesino ha avuto la meglio su Jarry prima e su Schoolkate poi. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini se la vedrà con l'ucraina Svitolina: chi passerà il turno affronterà agli ottavi di finale una tra la brasiliana Haddad Maia e l'ucraina Yastremska.