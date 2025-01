Alcaraz e Paul ai quarti, Draper si ritira: tutti i risultati degli Australian Open

Carlos Alcaraz raggiunge i quarti di finale degli Australian Open dopo il ritiro per infortunio di Jack Draper. Alcaraz era in vantaggio per 7-5, 6-1 quando Draper ha smesso di giocare per problemi fisici. “Non è il modo in cui voglio vincere una partita, per passare al turno successivo”, ha detto Alcaraz. “Sono felice di giocare un altro quarto di finale qui in Australia, ma un po' triste per Jack”, ha aggiunto. Ai quarti Alcaraz incontrerà il 10 volte campione degli Australian Open Novak Djokovic o il numero 24 Jiri Lehecka. Passa il turno anche Paul. Il numero 11 del ranking Atp ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-1 6-1 6-1, lo spagnolo Davidovich Fokina in un'ora e venti minuti di gioco. Lo statunitense ai quarti sfiderà il vincente della sfida tra Humbert e Zverev.