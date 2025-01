"Ha perso quando è nato": Panatta brutale più di Sinner, poi distrugge Shelton

"Una partita inutile, io a un certo punto ho girato. Ho visto il curling, era una noia mortale". Così Adriano Panatta commenta il successo di Jannik Sinner su Marcos Giron nell'incontro valido per l'accesso agli ottavi di finale dell'Australian Open. Il campione azzurro si è imposto 3 set con il punteggio finale di 6-3, 6-4, 6-2, procedendo così nella marcia verso la seconda finale consecutiva di Melbourne. Al prossimo turno c'è ora Holger Rune , reduce dall'incontro risolto al 5º set contro Miomir Kecmanovic . I due si affronteranno lunedì 20 gennaio per la 5ª volta in carriera: il bilancio dei precedenti vede il danese vincitore nei primi due incontri di Sofia (2022) e Monte Carlo (2023) e l'altoatesino nei successivi due delle Nitto Finals (2023) e ancora del Masters 1000 monegasco (2024) - quando il numero 13 Atp faticò a digerire l'eliminazione - . La prestazione esibita alla Rod Laver Arena dal numero 1 al mondo, lascia così ampi margini di ottimismo per la prossima sfida. Di questo parere sono anche Panatta e Paolo Bertolucci , che nel podcast "La telefonata" si sono detti ironicamente annoiati dall'andamento della gara contro lo statunitense.

Panatta: "Non si può battere Sinner"

"Quello ha perso quando è nato, come fa a battere Sinner. Sono partite inutili quelle lì. Guardandolo, mi dà l'idea di questa cosa qua: che lui abbia incorporata dentro il suo corpo, nella sua mente, l'intelligenza artificiale. Per cui quando arriva la palla dell'avversario, l'intelligenza artificiale, la sua, mica ha un meccanismo, lo mette nelle condizioni di giocare al 99% il colpo giusto. Lui non fa mai una cazzata, questa è la verità, ne fa una sola a torneo. Questa cosa qui lui l'ha sviluppata con l'allenamento, secondo me avrà fatto 300-400 milioni di cesti, perché la ripetitività che ha lui nel gioco è automatizzata. Ha questa cosa che in ogni parte del campo dove lui va, alla fine gioca nella maniera giusta". Panatta ha inoltre commentato l'eliminazione di Lorenzo Musetti per mano di Ben Shelton, definendo lo stile di quest'ulimo "volgare": "Voglio parlare di Shelton, è brutto, antipatico, volgare. A parte che ha una canotta che non si può guardare. Ogni volta fa tutte queste sceneggiate in campo, è una cosa insopportabile, io uno così volgare non l'ho mai visto in campo. Cosa ha Shelton? Un bel servizio. E il resto? Il resto è volgarità".