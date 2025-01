"Novak è un fallito": Djokovic-Alcaraz è già un caso, il serbo lascia il campo!

Sfogo di Djokovic: lascia il campo senza intervista

Alla fine della sfida contro Lehecka, Djokovic si è reso protagonista di un particolare episodio. Il campione serbo, infatti, ha lasciato il campo senza rilasciare la classica intervista post partita ma dopo aver rilasciato solo pochissime dichiarazioni a Jim Courier: "Grazie mille per essere qui stasera. Vi ringrazio per la vostra presenza e il vostro sostegno. Ci vediamo al prossimo turno. Grazie mille". Dopo queste pochissime parole, Nole ha consegnato il microfono a Courier e ha lasciato il terreno di gioco prendendo la via degli spogliatoi e 'incassando' anche qualche fischio da una parte del pubblico.

Il motivo dello sfogo

Poi, in conferenza stampa ha rivelato i motivi del suo gesto: "Un paio di giorni fa un giornalista sportivo famoso che lavora per Channel 9, il broadcaster ufficiale dell'Australia, ha preso in giro dei tifosi serbi e ha anche espresso insulti e commenti offensivi nei miei confronti. Non si è mai scusato pubblicamente né lo ha fatto Channel 9. Quindi, visto che loro sono il broadcaster ufficiale, ho deciso di non rilasciare interviste per Channel 9. Non ho niente contro Jim Courier né contro il pubblico australiano. È stata una situazione molto imbarazzante per me in campo, non era il momento di spiegare i motivi. Lascio che sia Channel 9 ora a gestire la situazione come meglio crede". Il riferimento di Djokovic è ad alcune particolari frasi del giornalista Tony Jones che, in un intervento in diretta tv davanti ad un gruppo di tifosi serbi che intonavano cori per Nole, ha detto: "Bentornati al Melbourne Park, dove potete vedere i fan di Novak Djokovic. I cori sono davvero straordinari. Novak è sopravvalutato. Novak è un fallito, eliminatelo. Cavolo, sono contento che non mi sentano. Comunque, passiamo al tennis".