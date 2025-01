Sonego da impazzire, raggiunto Sinner ai quarti: grande Italia agli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Lorenzo Sonego batte l'americano Learner Tien con il punteggio di 6-3 6-3 3-6 6-1 e vola ai quarti di finale dell'Australian Open, primo torneo Slam della stagione. Il tennista torinese, dunque, raggiunge il numero uno al mondo Jannik Sinner, campione in carica e approdato in questa fase del torneo grazie al successo, anche questo in quattro set (6-3 3-6 6-3 6-2,) contro il danese Holger Rune. Per il classe '95 si tratta della prima volta ai quarti in un torneo dello Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open).