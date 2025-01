Djokovic-Alcaraz: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Sale l'attesa per il quarto di finale dell'Australian Open tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz . Il match avrà luogo alla Rod Laver Arena di Melbourne martedì 21 gennaio 2025 intorno alle ore 10.30 italiane . Sul campo centrale, infatti, si giocherà prima un match del singolare femminile, con inizio previsto alle 9 del mattino circa. Il serbo, che con dieci vittorie, la prima nel 2008 e l'ultima nel 2023, detiene il record di successi nel primo torneo Slam della stagione, è arrivato a questo punto dopo aver superato al debutto l'americano Nishesh Basavareddy (3-1), poi il portoghese Jaime Faria (3-1) e infine i cechi Tomas Machac (3-0) e Jiri Lehecka (3-0). Lo spagnolo, invece, non ha mai vinto in Australia, dove lo scorso anno, quando ha chiuso trionfando al Roland Garros e a Wimbledon dividendosi così i tornei dello Slam con il numero uno al mondo Jannik Sinner , si è fermato ai quarti di finale. L'iberico fin qui ha estromesso dalla competizione il kazako Alexander Shevchenko all'esordio (3-0), il giappone Yoshihito Nishioka (3-0), il portoghese Nuno Borges (3-1) e il britannico Jack Draper, ritiratosi quando era sotto per due set a zero. Il vincente sfiderà in semifinale uno tra Paul e Zverev.

Djokovic-Alcaraz: i precedenti

Si tratta del primo incrocio tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz all'Australian Open e in un quarto di finale. In totale, infatti, i due tennisti si sono già sfidati in sette circostanze, quattro volte in finale e tre in semifinale. Il serbo è avanti nel parziale per 4 a 3, ma i precedenti in tornei Slam sorridono allo spagnolo, che si è imposto nelle due finali di Wimbledon (2023, 2024) dopo aver perso la semifinale del Roland Garros nel 2023. Anche Nole però può ben sperare: sul cemento, sia outdoor che indoor, ha avuto la meglio lui due volte su due, con il trionfo lottatissimo nell'ultimo atto a Cincinnati nel 2023 e il successo agevole in semifinale alle Finals dello stesso anno.