Djokovic-Alcaraz, Australian Open LIVE: i quarti di finale in diretta

Carlos Alcaraz e Nole Djokovic si affrontano nei quarti di finale degli Australian Open: il vincente di questa sfida affronterà in semifinale il tedesco Zverev che ha regolato in quattro set lo statunitense Tommy Paul col punteggio di 7-6, 7-6, 2-6, 6-1. Il tennista spagnolo ha eliminato in ordine Shevchenko, Nishioka, Borges e Draper (grazie al ritiro del britannico) perdendo un solo set contro il portoghese. Djokovic invece ha liquidato Basavareddy, Faria, Machac e Lehecka: negli ultimi due turni, il serbo si è imposto con un netto 3-0.