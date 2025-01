Zverev furioso agli Australian Open: litiga con l'arbitro per una piuma

Zverev ha raggiunto le semifinali dell' Australian Open battendo Tommy Paul con il punteggio di 7-6, 7-6, 2-6, 6-1 . Il match, intenso ed emozionante, è stato altresì complesso per il tedesco, attuale numero 2 del mondo, dovendo affrontare dei momenti di difficoltà durante i primi due set. Nonostante si sia trovato in svantaggio di un break in entrambe le frazioni iniziali, il campione è riuscito a capovolgere la situazione in suo favore. Zverev ha quindi chiuso l'incontro, dominando il quarto set. L'incontro però ha vissuto un momento di tensione, causato dall'arrivo in campo di una piuma .

Zverev discute con il giudice di sedia agli Australian Open

Durante il secondo set, Zverev ha manifestato un certo nervosismo in seguito alla decisione del giudice di sedia di interrompere il gioco a causa dell'inaspettato oggetto arrivato in campo, ritenendo che la piuma potesse dare fastidio ai tennisti. Una decisione che non è stata per niente accolta bene dal numero due al mondo, che ha protestato con veemenza, esclamado: "È incredibile. È una piuma, ce ne sono milioni in campo". L'episodio ha ulteriormente acceso gli animi, tanto che l'arbitro ha disposto per il giocatore un warning per oscenità udibile. Nonostante il piccolo incidente vissuto, il campione è riuscito a mantenere la concentrazione ed aggiudicarsi la vittoria.