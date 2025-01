Alcaraz, livore su Djokovic: "Tutti l'hanno visto. Uno show? Non so, però..."

"Mi sentivo come se stessi controllando la partita e gli ho permesso di tornare in partita nel secondo set ed è stato il mio più grande errore della partita. Dovevo spingerlo più al limite e non l'ho fatto. Dopo penso che abbia iniziato a sentirsi meglio ed è stato un mio grande errore. Ho avuto le mie opportunità, però quasi tutti i punti più importanti sono arrivati dalla sua parte. Novak è stato più aggressivo". È l'analisi offerta da Carlos Alcaraz dopo la sconfitta , in quattro set, rimediata nei quarti di finale degli Australian Open per mano del fuoriclasse serbo ex leader del ranking mondiale.

Sull'infortunio di Djokovic

"Giocare a questo tipo di partite mi renderà migliore. Lascio l'Australia a testa alta", ha aggiunto Carlos Alcaraz, che non lesina una polemica sull'infortunio rimediato da Novak Djokovic nel corso del match: "Non dico che abbia fatto lo show, ma penso che tutti abbiano visto che nel secondo set sembrava avere problemi, aveva difficoltà a muoversi, non so se più nel dritto o più nel rovescio, ma ovviamente ha avuto difficoltà. Poi, nel terzo e quarto, non ho visto nulla. Non credo che si sarebbe ritirato se avesse perso il secondo set. Nel quarto set è stato davvero bravo, però... Un tennista che pensa al ritiro non gioca il terzo e il quarto set come ha fatto lui".