Sonego, finisce un Australian Open da urlo: Shelton vola in semifinale 

Lorenzo Sonego eliminato ai quarti di finale dell'Australian Open. Il tennista azzurro si arrende in 4 set allo statunitense Ben Shelton con il punteggi finale di 4-6, 5-7, 6-4, 7(7)-6(4). Uno score che interrompe dunque il cammino del numero 35 Atp, che grazie all'inedito traguardo in carriera raggiunto in un Slam ha potuto risalire la graduatoria mondiale recuperando 20 posizioni. Lo statunitense, che lungo il proprio cammino aveva eliminato l'altro azzurro in gara Lorenzo Musetti, si accomoda invece al penultimo atto del torneo, dove affronterà il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Alex de Minaur.