Sinner-De Minaur LIVE: Australian Open, la sfida in tempo reale

9:50

Sinner e De Minaur in campo alle 10.15 circa

L'inizio del match fra Sinner e De Minaur è previsto tra circa mezz'ora

9:47

Sonego eliminato

Termina l'avventura di Lorenzo Sonego a Melbourne, dove l'altro azzurro in gara aveva raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale di uno Slam. Alla Rod Laver Arena, passa il turno lo statunitense Ben Shelton

9:41

Sinner contro i top 10

Sinner ritrova un avversario della top 10. L’ultimo precedente che lo ha visto sconfitto ai vertici della graduatoria mondiale, rimanda al match contro Alcaraz di Pechino.

Rod Laver Arena, Melbourne, Australia