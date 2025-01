De Minaur, schiaffo in faccia da Sinner: “È così. Quando leggo il suo nome…”

"Se capito in un altro lato del tabellone..."

In conferenza stampa l'asutraliano guarda al futuro: "Sopravviverò e continuerò a migliorare. Devo sedermi con la mia squadra e trovare un modo per far male a Jannik in campo. In definitiva, è questo il modo in cui dobbiamo guardare la cosa e trovare modi diversi perché al momento non ce l'abbiamo. Quindi torniamo al tavolo da disegno, come ho fatto per tutta la mia carriera". Poi conclude: "Non credo che questo sia il mio limite massimo. Ho ancora molto da dare. In questo momento è difficile dire che posso andare fino in fondo in uno Slam, ma se finisco in una parte diversa del tabellone magari le cose possono andare diversamente. Altri ci sono riusciti, io perchè non posso farlo?"