Bolelli e Vavassori volano in finale nel doppio maschile all'Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Italia grande protagonista all'Australian Open: mentre Jannik Sinner si giocherà un posto in finale contro l'americano Ben Shelton (dall'altra parte del tabellona Djokovic sfida Zverev), Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno già conquistato il pass per l'ultimo atto del doppio maschile. La coppa azzurra, testa di serie numero 3 nel tabellone, ha battuto in semifinale lo svedese Andre Goransson e l'olandese Sem Verbeek in tre set con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Dopo un avvio in salita, i due italiani hanno reagito con determinazione, ribaltando il match e guadagnandosi l'accesso alla finale.